Turista brasileiro cai de altura de 5 metros em vinícola na Argentina

Um turista brasileiro de 43 anos caiu de uma altura de 5 metros em uma vinícola na cidade de Luján de Cuyo, na Argentina. Antonio Alvez estava sozinho no momento do acidente, no último sábado (26).

Conforme o jornal argentino La Nación, o brasileiro estava participando de uma degustação de vinhos quando o incidente ocorreu. Após a queda, ele ficou inconsciente e encaminhado a um hospital na cidade Mendonza.

Antonio Alvez chegou a ser admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Central, com o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico por queda de altura (TEC), com formação de coágulo sanguíneo e fratura de costela.

Contudo, segundo a equipe médica, Antonio já deixou a UTI. O brasileiro está lúcido e estável. O paciente, segundo o hospital, já não possui mais a necessidade de oxigênio e possui "evolução" esperada.

“O paciente está estável, com avaliações multidisciplinares. A odontologia viu, a oftalmologia viu, a neurocirurgia está acompanhando, mas não tem necessidade de cirurgia. Ele tem fraturas faciais por causa do golpe. Ele está lúcido, estável. Presumimos que será avaliado por mais um ou dois dias e, caso não tenha necessidade cirúrgica, terá alta", informaram fontes ao jornal argentino.

A Polícia Turística iniciou uma investigação, contudo, ao ver as imagens, as investigações foram encerradas. Segundo dados do Ministério do Turismo, nos primeiros cinco meses de 2023, 772 mil turistas brasileiros passaram pela Argentina.