Furacão Idalia: acompanhe ao vivo a rota do fenômeno que atinge a Flórida

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, deu ordem, nesta terça-feira (29), para que os moradores da região oeste saiam de casa antes da chegada do furacão Idalia.

Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos EUA, decretou estado de emergência em 46 condados na segunda-feira e anunciou a retirada de moradores no oeste do estado.

As águas quentes no Golfo do México, perto de 31 ºC, devem fortalecer o Idalia, que pode se tornar um "perigoso furacão de alta intensidade antes de atingir a costa na quarta-feira", segundo o NHC.

Por enquanto, o fenômeno é considerado um furacão potencialmente mais destruidor que uma tempestade tropical, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Acompanhe ao vivo a rota do Furacão Idalia

Furacão Idalia provoca grande sequência de relâmpagos

"Este vai ser um furacão potente e, sem dúvida, vai afetar o estado da Flórida de muitas maneiras diferentes. Então, por favor, prestem atenção nas diretrizes das autoridades locais", afirmou DeSantis em uma entrevista coletiva.

O presidente Joe Biden conversou com DeSantis e aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão. As inundações podem afetar áreas da Carolina do Sul entre quarta-feira e quinta-feira.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) está se preparando para o impacto da tempestade, incluindo a mobilização de parte dos funcionários, segundo a Casa Branca.

Idalia, com ventos máximos sustentados de 110 km/h, provocou a retirada de milhares de moradores das províncias do oeste de Cuba na segunda-feira.