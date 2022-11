Nasa tenta lançar megafoguete à Lua pela terceira vez; operação ocorre nesta quarta-feira

Após duas tentativas frustradas por problemas técnicos e furacões, a Nasa (sigla em Inglês para National Aeronautics and Space Administration) - agência espacial americana - tentará enviar pela terceira vez o megafoguete SLS para a lua. O voo do foguete está programado para ocorrer na madrugada desta quarta-feira (16) nos Estados Unidos.

O lançamento do novo megafoguete da Nasa faz parte da missão Artemis 1 de volta à Lua. A missão do foguete SLS, o mais potente do mundo, partirá da Flórida por volta das 01h04 (hora local) e 03h04 (horário de Brasília). A janela de lançamento é de duas horas.

Caso a decolagem ocorra nesta quarta-feira, a missão deve durar um total de 25 dias e 12 horas, com pouso previsto no Oceano Pacífico no dia 11 de dezembro.

Terceira tentativa

O clima promete ajudar e há 90% de chance de ser favorável. Já houve duas tentativas de lançamento do megafoguete, mas ambas foram fracassadas devido a dois furacões e demais problemas técnicos.

O foguete terá 2,7 milhões de litros de oxigênio líquido e hidrogênio. Durante o verão boreal, um vazamento de hidrogênio fez com que a segunda tentativa fosse cancelada. Além disso, o foguete foi atingido por fortes ventos na plataforma de lançamento.

A tentativa de lançamento ocorre 50 anos após a última missão Apollo. Este é um voo de teste não tripulado, que sobrevoará a Lua sem pousar em sua superfície. A ideia é confirmar se o veículo é seguro para uma futura tripulação.

As operações de reabastecimento de combustível que são complexas terão início nesta terça-feira (15) no Centro Espacial Kennedy e serão lideradas por Charlie Blackwell-Thompson, a primeira diretora de lançamento da Nasa.