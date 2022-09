Nasa cancela pela segunda vez lançamento do foguete lunar Artemis 1; entenda

A agência espacial norte-americana, a Nasa, cancelou pela segunda vez o lançamento do foguete Space Launch System (SLS) à Lua, que estava previsto para este sábado (3). Com a nova supressão, o início do programa Artemis para levar os americanos à Lua teve seu cronograma atrasado.

O lançamento estava programado para as 14h17 no horário local (15h17 no horário de Brasília), com uma janela de disparo de duas horas.

Em nota, a Nasa explicou que o cancelamento ocorreu devido a vazamento de hidrogênio líquido - combustível. A agência informou que foram feitos vários esforços para solucionar o problema, como recolocação de vedação, mas não foi possível resolver. Foram mais de três horas tentando acabar com o vazamento.

A diretora de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson, tomou a decisão de cancelar a decolagem do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Na última segunda-feira, foi feito o primeiro cancelamento, após as equipes técnicas da agência identificarem um problema de resfriamento em um dos quatro motores do superfoguete que levará a cápsula Orion à órbita lunar.

Nova data prevista do lançamento

A Nasa já trabalhava com uma nova data para o caso de precisar adiar a missão novamente. A nova data prevista é a próxima segunda-feira (5). No entanto, a agência espacial americana deve analisar previamente todos os parâmetros da operação. A data mais próxima seria o próximo dia 19, devido à posição da Terra e da Lua.

No meio deste fim de semana prolongado nos Estados Unidos, cerca de 400 mil pessoas eram esperadas para assistir ao lançamento do foguete, principalmente das praias vizinhas. Vários astronautas foram até o local.

Missão

Cinco décadas depois da última missão Apollo, esta missão de teste sem tripulação a bordo é a primeira etapa do programa Artemis, que visa estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, e depois permitir que ela seja usada como trampolim para Marte.

O foguete SLS laranja e branco, que estava programado para decolar, está em desenvolvimento há mais de uma década, com o objetivo de se tornar o mais potente do mundo.

O Artemis 1 deve permitir verificar se a cápsula Orion, localizada no topo do foguete, possui as condições de segurança necessárias para transportar astronautas no futuro.

Graças a esta nova espaçonave, a Nasa espera relançar a exploração humana distante.

A Lua está mil vezes mais distante da Terra do que a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A viagem total deve durar cerca de seis semanas.

A Orion se aventurará até 64 mil quilômetros atrás da Lua, mais longe do que qualquer outra espaçonave habitável já foi até hoje.

O principal objetivo da missão Artemis 1 é testar o escudo térmico da cápsula, o maior já construído. Em seu retorno à atmosfera terrestre, terá que suportar uma velocidade de 40 mil km/h e uma temperatura equivalente à metade da registrada na superfície do sol.