Artemis I, missão para voltar a enviar humanos à Lua, tem lançamento cancelado

A Nasa cancelou o lançamento do primeiro foguete não tripulado do programa Artemis, que estava previsto decolar nesta segunda-feira (29), da Flórida, Estados Unidos. A agência espacial americana informou que o voo teste foi cancelado devido a problemas identificados no motor do veículo.

A inciativa tem o objetivo de voltar a enviar humanos para a Lua, como um trampolim para uma eventual viagem a Marte.

O Artemis 1 é um voo teste do foguete Space Launch System (SLS), que tem 98 metros, e da cápsula Orion, que fica na parte superior. A missão avalia se é possível transportar astronautas de maneira segura no futuro. Ela orbitará a Lua antes de cair no Oceano Pacífico.

Manequins equipados com sensores ocuparão os lugares dos futuros membros da tripulação, registrando os níveis de vibração, aceleração e radiação durante a ocasião.

Doze homens caminharam na Lua entre 1969 e 1972 e um dos objetivos da iniciativa é enviar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor à superfície lunar.

O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apolo, como foi chamado o programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 1960. Ártemis, na mitologia grega é a irmã gêmea de Apolo e uma deusa associada à Lua.

Artemis terá três fases

Após o envio do primeiro foguete, a programação do Artemis prevê que em 2024 será lançado o primeiro voo tripulado da iniciativa para orbitar a Lua. Os quatro astronautas serão anunciados até o fim do ano e a equipe pode contar com um canadense.

A próxima missão do programa será a primeira a colocar pessoas na Lua desde a Apolo, em 17 de dezembro de 1972. A nave tripulada alunará no polo sul do satélite natural, onde foi detectada água em forma de gelo. As alunissagens anteriores aconteceram perto do equador.

Essa terceira fase está programada para acontecer em 2025, mas é possível que o voo não aconteça antes de 2026, segundo uma auditoria independente do programa. A partir de Artemis 3, a Nasa planeja enviar missões tripuladas uma vez por ano.

Construção de estação espacial

O programa Artemis inclui ainda a construção de uma estação espacial chamada Gateway, que orbitará a Lua.

O lançamento dos dois primeiros elementos — o módulo de alojamento e o sistema de propulsão — está planejado para o final de 2024, no prazo mais curto, por um foguete Falcon Heavy da SpaceX.

As tripulações da Orion seriam responsáveis pela montagem da Gateway. Os astronautas passariam entre 30 e 60 dias na estação e, eventualmente, teriam acesso a um módulo de alunissagem para seguir até a Lua e retornar. Gateway também serviria como ponto de parada para qualquer futura viagem a Marte.

Alô, aló, marcianos

O objetivo final do programa Artemis é o que a Nasa chama de "próximo grande salto: a exploração humana de Marte".

A agência espacial utilizará o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. O objetivo é aprender a manter uma presença humana no espaço profundo por um longo período.

O plano inclui a criação de um "acampamento base" na Lua, que possibilitaria a presença dos astronautas por até dois meses.Enquanto uma viagem para a Lua leva apenas alguns dias, uma viagem a Marte demoraria no mínimo vários meses.

