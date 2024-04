Nasa confirma que pedaço de estação espacial caiu em casa nos EUA

Um cidadão estadunidense foi pego de surpresa ao ver um objeto de metal atingir sua casa. Após recolher e analisar o material, a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, confirmou nesta segunda-feira (15) que se tratava de um fragmento ejetado da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Alejandro Otero, morador de Naples, no estado da Flórida, publicou na rede X (antigo Twitter) que um objeto metálico "atravessou o teto e dois andares" de sua casa repentinamente e quase atingiu seu filho no dia 8 de março.

A Nasa recolheu o objeto para análise e confirmou que fazia parte da estação espacial. "Com base na análise, a agência determinou que o fragmento era um pilar do equipamento de apoio de voo da Nasa utilizado para colocar as baterias na plataforma de carga", detalhou a agência.

"O objeto é feito da liga metálica Inconel, pesa 0,7 quilogramas, mede 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro", acrescentou. "A Nasa segue comprometida em operar responsavelmente na órbita terrestre baixa e para mitigar o maior risco possível com o objetivo de proteger as pessoas na Terra quando houver liberação de hardware espacial", disse a agência.