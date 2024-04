Novo ataque com faca na Austrália é registrado; Polícia acredita em ato terrorista

Um bispo e outras três pessoas ficaram feridas em ataque que ocorreu em uma igreja de Sydney, na tarde desta segunda-feira (15) — domingo (14), no Brasil. A polícia da Austrália anunciou nesta terça-feira (16) que o crime foi um ato terrorista com motivação religiosa, e pediu calma à população. Esse é o segundo ataque com a mesma arma registrado no país em menos de cinco dias.

“Depois de analisar todo o material, declarei que se tratou de um incidente terrorista”, disse em entrevista coletiva a comissária de polícia do estado de Nova Gales do Sul, Karen Webb, acrescentando que o suspeito do ataque era conhecido da polícia mas não estava em nenhuma lista de vigilância terrorista.

Veja também

Como ocorreu o ataque

O ataque aconteceu durante uma missa em uma igreja assíria na zona oeste da cidade, e foi transmitido ao vivo. As imagens mostram um homem se aproximando do altar, com uma faca erguida, e atacando o padre, o que provocou pânico entre os paroquianos. É possível ver várias pessoas correndo para auxiliar o religioso.

"Os indivíduos feridos sofreram lesões que não ameaçam suas vidas e foram tratados por paramédicos do serviço de emergência de Nova Gales do Sul antes de serem levados para um hospital", informaram socorristas.

A AFP verificou que o vídeo foi gravado na paróquia de Cristo Bom Pastor, no bairro de Wakeley, no oeste de Sydney. O bairro abriga a pequena comunidade cristã assíria, composta na maioria por pessoas que fugiram da perseguição e da guerra no Iraque e na Síria.

Os policiais que responderam à ocorrência foram atacados por pessoas que estavam do lado de fora da igreja, informou Karen Webb. “As pessoas usaram tijolos, concreto e estacas para agredir a polícia” e lançar objetos contra os policiais e seus veículos, acrescentou, ressaltando que a multidão causou danos a cerca de 20 viaturas.

Primeiro ataque

Um homem foi baleado e morto pela Polícia, neste sábado (13), após esfaquear várias pessoas num ataque em um shopping de Bondi Junction, na região metropolitana de Sydney, na Austrália.

Segundo a polícia australiana, ao menos seis das vítimas morreram, sendo cinco mulheres. Outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital, incluindo um bebê de nove meses, que, segundo o g1, com informações da BBC, foi levado para a cirurgia.

Em coletiva de imprensa, o comissário assistente de polícia de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, afirmou acreditar que o suspeito agiu sozinho, reiterando que não havia nada no local que “pudesse indicar qualquer motivo ou ideologia”.

O Westfield Shopping Centre, complexo onde o ataque aconteceu, foi esvaziado e está seguro. O agressor era um homem de 40 anos “conhecido pelas autoridades policiais”, segundo informações da polícia australiana. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.