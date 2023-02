Mulher é resgatada na Turquia após mais de 100 horas soterrada sob escombros de terremoto

Barragem se rompe e inunda vilarejo na Síria após terremoto no País e na Turquia

"A equipe de resgate trabalhou mais de 50 horas para abrir caminho entre os escombros e alcançar a mulher", disse a ONG alemã I.S.A.R (sigla para Busca e Resgate Internacional, em tradução livre) no Twitter.

"O resgate foi muito complicado. Um trabalho milimétrico com martelos para quebrar pedras. A mulher ficou deitada de bruços por muito tempo, próximo de seus familiares mortos", disse o porta-voz da organização, Stefan Heine, à AFP.

"Esta operação também foi única para nós", acrescentou o porta-voz da ONG especializada no atendimento de vítimas de catástrofes naturais. "Nunca antes um contato tão prolongado foi mantido com uma pessoa soterrada”.

Mais de 90% dos sobreviventes de terremotos são resgatados nos três dias seguintes à catástrofe. No entanto, este tempo pode variar em função das condições meteorológicas e da frequência dos tremores secundários.

Terremoto na Turquia e Síria

O número de vítimas do terremoto de grandes proporções que abalou Turquia e Síria, na segunda-feira (6), segue crescendo. Na manhã desta sexta-feira (10), a tragédia ultrapassou os 21 mil mortos. As temperaturas abaixo de zero, registrados nos dois países, agravam a situação dos sobreviventes e dificultam o trabalho das equipes de resgate.

O abalo sísmico atingiu magnitude 7,8 na escala Richter — que se estende até o nível 9 —, sendo acompanhado por uma série de outros 50 terremotos menores, entre eles um de magnitude 7,5, que impactou a Turquia nove horas após o de maior proporção, quatro quilômetros a Sudeste de Ekinozu.