Motorista argentino quebra recorde mundial de álcool por litro de sangue

Um motorista argentino quebrou o recorde mundial de álcool por litro de sangue, na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com o portal estrangeiro Clarín, o teste do bafômetro registrou 5,5 gramas após homem sofrer acidente em Necochea, na costa atlântica de Buenos Aires.

O número, nunca visto antes, chocou os agentes de trânsito que chegaram ao local. Os especialistas se surpreenderam que o motorista foi capaz de entrar no veículo, dar partida e dirigir sem desmaiar, apesar da quantidade de álcool no corpo.

O agente da Defesa Civil da capital argentina, César Ciancaglini, agradeceu pela ocorrência não der deixado vítimas.

"Foi um milagre não termos tido uma tragédia pior. Temos que agradecer que não tenha havido um acidente pior, porque as leis são muito frouxas em relação ao uso de álcool", disse ao jornal.

César Ciancaglini Agente da Defesa Civil "Quando vimos o 5,5 que o teste de alcoolemia feito pelos fiscais de trânsito mostrou ficamos pasmos, não podíamos acreditar".

Colisão em poste de luz

O acidente aconteceu aproximadamente às 5h, quando o motorista, que dirigia um veículo de modelo Nissan Tiida, colidiu com um poste de luz.

Os agentes de trânsito viram a frente do carro completamente destruída e os restos da frente do Nissan espalhados por vários metros. Assim, constataram que o veículo estava em alta velocidade.

Legenda: O homem não virou na rotatória e atingiu o poste de luz. Foto: Reprodução/Twitter

O carro foi levado para um depósito municipal, enquanto o homem deu entrada em hospital com ferimentos leves. Ele não teve o nome divulgado.

Número levantou suspeitas

A boa funcionalidade do aparelho, com o qual o teste do bafômetro é medido, foi questionada por veículos de comunicação locais. O portal Cuatro Vientos questionou a possibilidade de o equipamento estar fora de calibração "por falta de manutenção".

Para eles, o item é "não confiável". Além disso, especialistas apontaram que uma pessoa com 3 gramas de álcool no sangue já se encontra próxima de um coma etílico. Assim, não possui reflexos necessários para poder dirigir um carro.

Recorde anterior

O recorde mundial registrado anteriormente havia sido de um espanhol. Em 2016, um homem apresentou 4,75 gramas de álcool por litro de sangue enquanto dirigia por Libourne, na França.

