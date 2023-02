Morre aos 78 anos ator e humorista Richard Belzer, de ‘Law & Order: SVU’

O ator e humorista americano Richard Belzer, consagrado no papel do detetive John Munch da série de TV “Law & Order SVU”, morreu neste domingo (19), aos 78 anos. Ele estava em casa, na cidade de Bozouls, no sul da França.

A informação foi confirmada pelo escritor Bill Scheft, amigo de Richard Belzer. O ator, segundo o escritor, enfrentava diversos problemas de saúde.

Belzer estreou no cinema no filme “The Groove Tube” (1974), com Chevy Chase. Ele também participou dos primórdios do programa humorístico “Saturday Night Live”.

Em 1993 interpretou pela primeira vez o sagaz detetive Munch da série "Homicide" (originalmente chamada de "Homicide: Life on the street"). O personagem era um policial que misturava seriedade com sarcasmo e ironia. A série “Homicide” durou de 1993 a 1999.

Quando a série “Law & Order SVU” foi lançada, em 1999, os produtores aproveitaram a fama do personagem encaixaram o personagem John Munch na equipe da detetive Olivia Benson (Mariska Hargitay).

NBC lamenta

No Instagram, a NBC, rede americana que leva o seriado “Law & Order SVU” ao ar nos EUA, soltou uma nota de pesar.

No comunicado a NBC relembrou que o ator interpretou o por quatro décadas o detetive e destacou que qualquer pessoa que acompanhou o ator "nunca esquecerá o quanto ele habitou aquele amado personagem para torná-lo seu".