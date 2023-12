Morre Shaun Davis, ex-fisiculturista e Mr. Universo, aos 57 anos

O ex-fisiculturista e Mr. Universo Shaun Davis morreu aos 57 anos no último dia 1º de dezembro. O falecimento do britânico foi informado por um amigo em uma publicação no Facebook e reportado pela mídia inglesa nesta terça-feira (5).

A causa da morte de Davis não foi informada. Kuldeep Bhardwaj, amigo do ex-atleta, disse que recebeu a notícia da esposa do falecido, Helen Burrows.

"Estou absolutamente devastado. Descanse em paz meu amigo. Você foi uma verdadeira inspiração desde o primeiro dia que te conheci na escola e também pela sua carreira no fisiculturismo e anos depois. Seu sorriso e sua risada farão falta", desabafa.

Davis lutou boa parte de sua vida contra um quadro de insuficiência renal, condição que acabou fazendo com que ele antecipasse sua aposentadoria no esporte.

Veja também

Carreira de Shaun Davis

Em 1996, Shaun Davis venceu o concurso Mr. Universo, e se consagrou com um ícone da estética fisiculturista. Ele chegou a pesar mais de 150 kg e venceu diversas competições da modalidade.

Davis deixa a esposa Helen e a filha Harley, além de diersos fãs de fisiculturismo, que comentaram na publicação de Bhardwaj e lamentaram o falecimento nas redes sociais.