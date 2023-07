Menino de 10 anos é internado com intoxicação por beber seis garrafas de água em uma hora nos EUA

Um menino de 10 anos sofreu intoxicação por água e precisou ser internado com urgência após beber seis garrafas em apenas uma hora, no estado Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ray Jordan foi encaminhado ao Prisma Health Children's, Hospital em Columbia.

Antes do acidente, ele estava estava brincando com os primos no quintal em um dia de muito calor. Enquanto corria e pulava em cama elástica, ele fazia pausas para beber água. Porém, os pais não perceberam que ele estava consumindo em excesso.

Em entrevista a um canal de TV estadunidense, os pais detalharam que o menino começou a sentir confusão mental, a perder o controle dos movimentos da cabeça e dos braços e a vomitar.

Internado em hospital

Diante do quadro de saúde, os pais de Ray levaram a criança às pressas ao hospital. Na unidade de saúde, foi apontado que o sangue dele apresentava níveis extremamente baixos de sódio, e que o consumo excessivo de água, trouxe um desequilíbrio eletrolítico ao corpo do menino.

Ele também apresentou inchaço ao redor do cérebro, que resultou nas dores de cabeça. Para reverter a intoxicação, os médicos administraram líquidos ricos em sódio e potássio.

A criança recebeu alta sem apresentar sequelas.