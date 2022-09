Manifestantes agridem Simón Boric, irmão do presidente do Chile, em Santiago

Simón Boric, irmão mais novo do presidente do Chile, foi agredido nesta quinta-feira (1º) por um grupo de manifestantes no centro de Santiago, durante protestos a três dias do referendo sobre a nova Constituição.

Ele sofreu as agressões junto a outros três funcionários da Universidade do Chile, a poucos metros do palácio de La Moneda, sede da presidência ocupada por seu irmão, Gabriel Boric.

Simón foi agredido a socos e pontapés do lado de fora da sede central da universidade, na hora em que acontecia um protesto de estudantes.

"Os incidentes ocorreram do lado de fora deste edifício da Universidade do Chile, depois que um deles [Simón Boric] tentou impedir uma tentativa de saque a um local próximo, e envolveram outras três pessoas que saíram em sua defesa", diz uma nota difundida pela Universidade do Chile.

O irmão do presidente foi quem saiu mais machucado das agressões, por isso foi "levado a um centro de atendimento para constatar lesões", acrescenta o comunicado.

A polícia chilena informou que três manifestantes foram detidos.