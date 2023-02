Mais de 5 milhões de sírios podem ficar desabrigados após terremoto, diz ONU

Mais de cinco milhões de sírios podem ficar desabrigados por causa do terremoto que sacudiu o noroeste do País e a Turquia na última segunda-feira (6). O alerta foi publicado nesta sexta-feira (10) pela Organização das Nações Unidas (ONU).

"Até 5,3 milhões de pessoas na Síria podem ter ficado sem um lugar para morar por causa do terremoto", disse Sivanka Dhanapala, representante no país do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), à imprensa.

Em todas as regiões afetadas pelo terremoto, equipes de emergência fazem buscas pelas milhares das pessoas tidas como desaparecidas até então, que podem estar presas em escombros. Contudo, na medida em que o tempo passa, é mais difícil encontrar sobreviventes, haja vista, também, as baixas temperaturas no local.

Assistência e recuperação

Segundo O Globo, o Banco Mundial afirmou, nessa quinta (9), que deve enviar US$ 1,78 bilhão à Turquia para ajudar nos esforços de assistência e recuperação após o terremoto. Já os Estados Unidos disseram que vão enviar um pacote inicial de US$ 85 milhões para ajuda de emergência.

Terremoto

O terremoto de magnitude 7,8 aconteceu na madrugada de segunda-feira (6), na Síria e na Turquia, enquanto muitos dormiam. A catástrofe causou a morte de mais de 22,7 mil pessoas, segundo balanço divulgado até o momento.