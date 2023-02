Mãe e bebê de 10 dias são resgatados de escombros após quatro dias do terremoto na Turquia

Após quatro dias do terremoto na Turquia, que já resultou em mais de 22 mil mortos, uma mãe e o bebê recém-nascido dela foram resgatados nesta sexta-feira (10). O resgate aconteceu na província de Hatay, localizada no sul do país, uma das mais afetadas pelo desastre natural.

Conforme O Globo, o pequeno Yagiz tem apenas dez dias de vida e permaneceu nos escombros desde o dia do terremoto. O momento foi registrado em vídeo, mostrando o cuidado dos profissionais ao retirarem o bebê.

Além disso, ele foi coberto por uma manta térmica e recebeu os primeiros-socorros em uma ambulância. A mãe também foi levada em maca.

Na imprensa local, o resgate foi descrito como milagre, considerando que o frio no país e as condições de soterramento podem reduzir as chances de sobrevivência.

Mulher resgatada após 100 horas soterrada

Outro resgate que ocorreu nesta sexta-feira foi de uma mulher de 40 anos. Ela ficou mais de 100 horas soterrada sob escombros de uma casa que desabou durante o terremoto na Turquia na última segunda (6). O socorro foi realizado pelas equipes de emergências alemãs, na cidade truca Kirikhan. "A equipe de resgate trabalhou mais de 50 horas para abrir caminho entre os escombros e alcançar a mulher", disse a ONG alemã I.S.A.R (sigla para Busca e Resgate Internacional, em tradução livre) no Twitter. A mulher está em condição "estável" e foi atendida imediatamente pela equipe médica, acrescentou a mesma fonte. Os socorristas explicaram que conseguiram fornecer água e um suco de frutas à mulher através de um tubo.