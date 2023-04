Mãe de menino encontrado na boca de crocodilo foi morta com mais de 100 facadas; entenda caso

A mãe do menino que foi encontrado morto na boca de um crocodilo, na Flórida, nos Estados Unidos, foi morta com mais de 100 facadas. O principal suspeito do caso é o pai da criança, identificado como Thomas Mosley. O assassinato de Pashun Jeffrey e seu filho aconteceram no dia 29 de março, contudo, a criança só foi achada neste sábado (1º). As informações são do g1.

Mosley, de 21 anos, está internado em uma unidade hospitalar. O suspeito foi acusado de duplo homicídio. Conforme a juíza do caso, Patrice Moore, o crime aconteceu após a comemoração do aniversário do filho do casal Taylen Mosley. Ainda não se sabe se o pai participou dessa festa.

ENCONTRADO NA BOCA DE CROCODILO

Taylen Mosley, de 2 anos, estava desaparecido e foi encontrado na boca de um crocodilo em um lago. A criança foi morta poucos momentos após a celebração de seu aniversário.

Horas após o fim da festa, o telefone da vítima registrou movimentação do aparelho indo da casa dela ao lago. Thomas foi visto na casa da mãe dele após, segundo as investigações, passar algumas horas em uma residência próxima ao lago. Em seguida, o suspeito deu entrada no hospital, onde segue.

Legenda: Thomas Mosley é pai da criança encontrada morta dentro de um crocodilo Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda de acordo com a juíza, um dedo do pai da criança foi encontrado embaixo da cama na casa de Pashun . Quando receber alta hospitalar, Thomas Mosley deverá ficar preso em Pinellas County, também na Flórida.

Conforme a Fox 13, não há detalhes sobre a causa da morte do menino e se o crocodilo teve envolvimento no óbito do garoto.