Lontra-marinha 'rouba' pranchas para surfar no mar da Califórnia; veja vídeo

Uma lontra-marinha fêmea vem sendo "suspeita de roubar" pranchas de surfe, em Santa Cruz, na Califórnia. A imagem do momento feita em julho viralizou nas redes sociais. Na última segunda-feira (10), equipes responsáveis anunciaram que irão remover o animal do local.

As informações são do The New York Times. Conforme as autoridades locais, há relatos de furtos ou danificações de pranchas. Os responsáveis pela retirada do animal são o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia e o Aquário de Monterey Bay.

"[Equipes] foram enviadas para tentar capturar a lontra e reassentá-la", informou um porta-voz do Departamento, em comunicado. A remoção dela acontece por causar problemas de segurança pública. A retirada também servirá para realizar exames e evitar acidentes.

O animal é identificado pelas autoridades como Lontra 841. Ela possui 5 anos sendo conhecida por realizar uma manobra de surfe hang 10.

Origem da Lontra

Em 2022, a mãe da Lontra começou a subir em caiaques quando começou a ser reintroduzida no oceano. Ela foi levada para um aquário e foi descoberta a gravidez do animal.

A gestação explicava o comportamento, contudo, ainda não há uma explicação sobre 841 ter um comportamento semelhante.

Uma das observações dos pesquisadores é que o animal tenha sido alimentado por humanos, entretanto, ainda não há provas sobre a prática.

As lontras-marinhas quase foram extintas até a caça ser proibida, em 1911, nos Estados Unidos. Os animais auxiliam as águas da costa a se manterem mais saudáveis e ecologicamente equilibradas. No país norte-americano há 3 mil lontras-marinhas.