Kiev volta a ser bombardeada por tropas russas

Ao menos três fortes explosões foram ouvidas na manhã desta quarta-feira (16) na zona oeste de Kiev, cidade sob toque de recolher de 36 horas.

Depois dos bombardeiros, colunas de fumaça foram observadas no céu da cidade, assim como nessa terça-feira (15), quando ataques das tropas russas atingiram vários edifícios residenciais.

As autoridades locais não informaram sobre ataques e a imprensa não está autorizada a circular devido ao toque de recolher.

Três semanas após a invasão da Ucrânia, o exército da Rússia intensificou os ataques nos últimos dias, em particular contra cidades que registram combates intensos como Kharkiv (norte), os subúrbios de Kiev, Mariupol (sul) e Mykolaiv (sul).

Estação de trem

A cidade ucraniana de Zaporizhzhia, pouco afetada até o momento pela ofensiva russa e refúgio para as pessoas que fogem do porto cercado de Mariupol, também foi alvo de ataques nesta quarta-feira, em particular uma estação de trem.

"Áreas civis de Zaporizhzhia foram bombardeadas pela primeira vez", afirmou no Telegram o governador regional, Alexander Starukh. "Foguetes caíram na área da estação Zaporozhye-2 e, segundo as primeiras informações, ninguém morreu", acrescentou o governador. Outro foguete caiu no jardim botânico.

Zaporizhzhia recebeu centenas de milhares de moradores da cidade portuária de Mariupol, cercada pelas tropas russas.

