Jovem de 25 anos é preso após tentar invadir o Palácio de Buckingham

Um homem de 25 anos foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (18), após tentar invadir os estábulos do Palácio de Buckingham, no Reino Unido. Na ação, Awad Mustafa ainda tentou roubar um dos veículos que estava no local.

O jovem, que não tem endereço residencial, foi detido na madrugada de sábado depois de escalar um muro da residência do rei Charles III. Após uma audiência judicial, realizada em Londres nesta segunda, as autoridades decidiram pela prisão preventiva do réu, acusado de invasão de domicílio.

De acordo com a Scotland Yard, ele foi preso fora dos estábulos. "Em nenhum momento, ele entrou no Palácio de Buckingham, ou nos jardins", disse a Polícia Metropolitana.

Tentativas de invasão

Apesar das medidas de segurança que resguardam as residências reais, já foram registradas inúmeras tentativas de invasão ao Palácio de Buckingham, localizado no centro de Londres, assim como ao Castelo de Windsor, nos arredores da cidade.

Em 1982, Michael Fagan invadiu o palácio residencial e conseguiu chegar ao quarto da rainha Elizabeth II, que estava em sua cama naquele momento.