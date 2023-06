Irlanda pagará R$ 440 mil para quem for morar em ilhas remotas do país; veja como funciona

Um programa do governo da Irlanda vai pagar R$ 440 mil a pessoas que aceitarem morar em ilhas remotas do país. O "Nossas Ilhas Vivas" busca revitalizar cerca de 30 áreas afastadas e pouco populosas como a Ilha de Clare, que só possui 160 habitantes, mas tem cenários muito bonitos.

Quem desejar receber a quantia terá de comprar uma residência no local que tenha sido construída antes de 1993 e permanecido vaga por pelo menos dois anos. O dinheiro recebido só poderá ser usado para construções e reformas, de acordo com a revista Forbes.

É preciso se atentar também para o processo de cidadania. Apesar de poder comprar uma propriedade, você pode não estar elegível para a cidadania dupla, mas é possível se inscrever, a depender do tipo de visto. As inscrições abrem no dia 1º de julho e mais informações podem ser encontradas, em inglês, no site do governo.

Outra localidade que integra o projeto é Inis Mór, uma das Ilhas Aran. Ela foi, inclusive, cenário do filme "Os Banshees de Inisherin", indicado ao Oscar em 2023.

Legenda: Outra localidade que integra o projeto é Inis Mór, uma das Ilhas Aran. Ela foi, inclusive, cenário do filme "Os Banshees de Inisherin" Foto: Shutterstock

Conforme o governo irlandês, a estratégia é que nos próximos 10 anos a população das ilhas aumente e se mantenha por diversas gerações, para diversificar a economia da região e tornar as regiões mais atraentes para turistas e moradores.