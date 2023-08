Influenciadora vegana morreu após infecção devido à dieta de frutas cruas, diz mãe

A influenciadora russa vegana Zhanna Samsonova, de 39 anos, morreu após consumir exclusivamente uma dieta baseada em frutas exóticas e cruas da Malásia, segundo a mãe dela. A mulher morreu em 21 de julho, na Tailândia. Ela era conhecida por milhares de seguidores nas redes sociais. As informações são do New York Post.

A mãe da mulher disse que a filha morreu de uma "infecção semelhante à cólera". Contudo, a causa oficial da morte não foi divulgada. Segundo ela, a filha possuía uma “dieta vegana completamente crua” nos últimos quatro anos, consumindo apenas “frutas, brotos de sementes de girassol, smoothies de frutas e sucos”.

A influenciadora dizia que seu regime de alimentos crus foi supostamente inspirado ao ver “colegas” que pareciam muito mais velhos do que suas idades. Ela atribuía a aparência a dietas com "comidas não saudáveis".

A família de Samsonova aguarda um relatório médico e um atestado de óbito que determinará a causa oficial de sua morte.

Dieta crua

Ela usava a mídia social para divulgar a doutrina de dieta crua. “Como comida simples, embora tenha muita experiência como chef de alimentos crus. Adoro criar minhas próprias receitas e inspirar as pessoas a comerem de forma mais saudável”, descrevia nas redes sociais.

Um estudo publicado em julho no Journal of Nutrition descobriu que 100% dos participantes em uma dieta vegana crua ingeriam menos do que os 2,4 microgramas recomendados de vitamina B12 por dia.

Legenda: Influenciadora tinha "dieta crua" há cerca de quatro anos Foto: Reprodução

Embora traga benefícios, incluindo perda de peso, melhora da saúde do coração e menor risco de diabete, há desvantagens nesse regime, especialmente quando não é bem-planejado e indicado por um profissional de saúde, de acordo com a Healthline.

Amigos da influenciadora informaram que os hábitos alimentares da mulher se tornaram preocupantes nos últimos meses de vida. "Eu morava um andar acima dela e todos os dias temia pela sua vida. Eu a convenci a procurar tratamento, mas ela não resistiu", disse.