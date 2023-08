Influenciadora digital morre nos EUA após contrair meningite fúngica durante cirurgia plástica

Uma empreendedora e influenciadora digital de Brownsville, nos Estados Unidos, morreu no último domingo (30) após quatro meses internada devido a uma meningite fúngica que contraiu durante uma cirurgia plástica para aumento dos seios, no México. A inflamação atinge as meninges, membranas que ficam em torno do cérebro e da medula espinhal.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, que publicou a história, Crystal Villegas, 31, sentiu uma forte dor de cabeça e febre alta pouco dias após a operação. Ela foi levada pelo marido, Juan Tapia, para uma emergência e, após ser submetida a alguns exames, os médicos diagnosticaram um tipo raro de meninge, provocado por fungos.

"Foram quatro meses difíceis, ela lutou muito e nunca desistiu. Ela só queria desesperadamente ver seus três filhos crescerem e se tornarem adultos. Por favor, estejam cientes dos riscos de cirurgias estéticas. Nossa esperança é espalhar a conscientização para que as pessoas possam realmente fazer a pesquisa. Muda tudo. Não vale a pena", declarou o marido da influenciadora.

Crystal deixou três filhos. Segundo Juan, ela estava arrependida do implante mamário e torcia para se recuperar e ter uma nova chance com a família.

Surto de meningite

Há um temor local de que esteja havendo um surto de meningite ligado ao fungo Fusarium solani. Autoridades de saúde dos EUA afirmaram que os organismos podem estar em equipamentos não esterilizados ou de morfina modificada.

Duas clínicas estão fechadas e sob investigação: a River Side Surgical Center e a Clinica K-3, ambas no México. Pelo que se sabe até o momento, a infecção vitimou pelo menos nove mulheres americanas que praticaram o chamado "turismo médico".