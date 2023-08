Influencer Kai Cenat promove sorteio de videogames e multidão causa tumulto em Nova York

O influenciador Kai Cenat, que concentra cerca de 5,5 milhões de seguidores no Instagram, usou as redes sociais para promover um sorteio de videogames e outros prêmios em Nova York. No entanto, o sorteio não aconteceu, porque a multidão que foi ao local causou tumulto, com arremesso de garrafas e de cones de trânsito.

Conforme o g1, algumas pessoas chegaram a subir na cobertura de uma entrada de metrô e no capô de carros. Barreiras de proteção de uma construção também foram derrubadas.

A polícia da cidade estima que cerca de duas mil pessoas estiveram no local de encontro, na Union Square. Por conta da situação, agentes policiais foram acionados.

Legenda: A polícia precisou intervir com equipamento de choque para dispersar a multidão Foto: Reprodução/Twitter

Equipamentos de choque

Para dispersar a multidão, a polícia usou equipamento de choque e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Diversas linhas de metrô deixaram de passar pela estação da Union Square, e a polícia orientou a população a evitar a área. "Use rotas alternativas", escreveu o órgão no perfil do Twitter.

Antes do tumulto começar, Kai Cenat fez uma live dentro de carro mostrando que estava a caminho da Union Square. Porém, a transmissão ao vivo foi interrompida quando ele chegou à praça.

Posteriormente, nas redes sociais, ele escreveu: "eu amo vocês ao máximo, vocês são incríveis. Por favor, fiquem seguros".