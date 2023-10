Infestação de percevejos em Paris assusta população; entenda fenômeno curioso

Infestações de percevejos tomam conta de metrôs, trens e cinemas, em Paris, na França. Relatos de moradores nas redes sociais mostram que a manifestação dos insetos se proliferou nas últimas semanas e chegou a outras cidades do país. O partido do presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira (3) que apresentaria um projeto de lei ainda neste ano para combater o número crescente dos animais.

Após a ampla divulgação das imagens, autoridades de Paris passaram a pedir uma manifestação nacional sobre o ocorrido. O ministro dos Transportes informou que irá discutir o assunto com operadoras na próxima semana. O evento ocorre a menos de 10 meses das Olimpíadas de 2024.

Já o vice-prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, relatou que ninguém está imune. "Temos de organizar reuniões com todas as partes interessadas, pois ainda não é tarde demais. O apoio financeiro às famílias mais pobres continua a ser uma prioridade", relatou Grégoire à imprensa francesa. Grégoire ainda informou que a situação não afetará as Olimpíadas do próximo ano.

O fenômeno é visto cada vez mais como um potencial problema de saúde pública, com cidadãos chocados que relatam terem visto os insetos em locais como trens e cinemas.

O que são percevejos

Conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da França, os percevejos são incetos que vivem longe da luz e se alimentam do sangue de humanos e animais.

Os insetos desapareceram quase completamente da vida cotidiana na década de 1950, mas ressurgiram nos últimos anos. A causa, sobretudo, é a alta densidade populacional.

Cerca de 10% das residências francesas tiveram problemas com percevejos nos últimos anos.

O que fazer para combater

Para combatê-los é preciso colocar em prática uma ação de controle de pragas custosa e que muitas vezes precisa ser repetida.

A Agência Sanitária francesa recomendou que a população verifique suas camas de hotéis, em caso de viagens, e que seja cautelosa ao levar móveis ou colchões de segunda mão para suas casas.

Sintomas

As picadas dos percevejos causam irritação, bolhas ou grandes erupções cutâneas e podem provocar coceira intensa, ou reações alérgicas.

Também podem gerar confusão mental, insônia, ansiedade e depressão.