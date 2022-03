Imagens de satélite captam grande comboio militar russo perto de Kiev

Imagens registradas por satélite nessa segunda-feira (28) na Ucrânia mostram um grande comboio militar russo que supera mais de 60 km ao noroeste da capital, Kiev, principal alvo militar da Rússia no atual conflito armado.

O comboio "se estende dos arredores do aeroporto Antonov (a 25 km do centro de Kiev) ao sul, até as imediações de Prybirsk, ao norte", afirmou na segunda-feira à noite a empresa americana de imagens por satélite Maxar.

Legenda: Registro tirado e divulgado em 28 de fevereiro de 2022 mostra uma visão mais próxima da seção norte de um comboio Foto: Maxar Technologies/AFP

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, este aeroporto é cenário de combates violentos. O exército de Vladimir Putin tenta conquistar esta infraestrutura estratégica para tomar a capital.

No comboio, de 64 quilômetros, "alguns veículos estão muito distantes dos outros, e em algumas áreas as equipes militares estão posicionadas em dois ou três", acrescenta a Maxar.

Legenda: Comboio se aproxima da capital ucraniana Kiev Foto: Maxar Technologies/AFP

As imagens mostram dezenas de veículos alinhados um atrás do outro em estradas rurais da Ucrânia, às vezes com nuvens de fumaça nas proximidades, ou prédios em chamas, segundo a empresa.

As imagens também mostram um novo destacamento de tropas, com helicópteros de ataque e veículos terrestres, em Belarus, a menos de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Desde o início da ofensiva russa na quinta-feira, as forças ucranianas mantêm o controle do acesso ao centro de Kiev, contendo o avanço das tropas russas.

Duas fontes consultadas pela AFP, uma diplomática e outra da área de defesa, afirmaram que Moscou se prepara para iniciar de forma iminente uma nova ofensiva militar.

