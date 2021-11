Homem declarado morto é encontrado vivo pela família em necrotério na Índia

Um homem em grave estado de saúde foi mantido em um necrotério por quase sete horas após ser declarado morto em Moradabad, na Índia. Ele foi identificado como Srikesh Kumar,40, um eletricista, após ser atingido por uma moto em alta na quinta-feira (18). As informações são do jornal indiano The Economic Times.

No sábado (20), familiares do eletricista foram até o hospital distrital, onde o homem foi levado, para assinar a papelada referente à autópsia. Ao pedir para ver o corpo do cunhado, Madhu Bala notou que ele ainda estava se movendo.

O superintendente médico chefe de Moradabad, Dr. Shiv Singh, falou do estado de saúde do homem no atendimento.

"O médico de emergência tinha visto o paciente às 3 da manhã e não havia batimentos cardíacos. Ele examinou o homem várias vezes. Depois disso, ele foi declarado morto, mas, pela manhã, uma equipe policial e sua família o encontraram vivo. Uma sonda foi encomendada. Nossa prioridade agora é salvar sua vida", declarou Shiv Singh.

Depois da descoberta da família, Srikesh Kumar segue em tratamento em um centro de saúde na cidade de Meerut.