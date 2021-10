Homem bêbado 'desaparece' e acaba se juntando às buscas por ele mesmo

O serviço de emergência da cidade de Inegol, na Turquia, realizou um atendimento um tanto quanto inusitado. Beyhan Mutlu, de 51 anos, havia saído para beber com um amigo, na noite de terça-feira (28). Após não aparecer em casa, a esposa dele comunicou o desaparecimento para autoridades locais. Adivinha quem ajudou nas buscas? O próprio turco desaparecido.

A polícia e as equipes de resgate foram chamadas para encontrar Beyhan Mutlu, que havia dormido numa casa abandonada na floresta perto do bar, segundo informações do site turco T24, nesta sexta-feira (1º).

Beyhan encontrou o grupo de busca pela manhã e decidiu ajudá-los a encontrar a "pessoa desaparecida". Ele só deu conta que era ele, o foco da busca, quando começaram a chamar pelo nome do desaparecido.

"Depois de um tempo, eles disseram estarem procurando por Beyhan Mutlu", disse ele ao site turco. "Comecei a suar frio quando ouvi meu nome", comentou.

"Eu disse a eles que era Beyhan Mutlu, mas eles continuaram procurando. Eles não acreditaram em mim. A verdade veio à tona quando meu amigo Mesut me viu", esclareceu o "sumido". A participação de Beyhan Mutlu no grupo de buscas durou cerca de meia hora.