Holandês é processado por doações excessivas para bancos de sêmen; entenda

O holandês Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, está sendo processado por ter enganado centenas de mulheres ao mentir sobre a quantidade de filhos que ajudou a gerar. Doador de sêmen, o músico e youtuber realizou doações excessivas e estima-se que ele seja pai de mais de 550 crianças. O caso foi exibido no Fantástico, da TV Globo, deste domingo (2).

A regulamentação da Holanda recomenda que cada doador possa ter no máximo 25 filhos, de até 12 mulheres diferentes. "Na época, Jonathan me disse que iria doar sêmen para apenas 5 mulheres e ter entre 15 e 20 descendentes", disse Nataly, mãe de um menino de 10 anos gerado através da doação do youtuber.

O processo contra o holandês foi movido pelo Instituto Donorkind, instituição que promove o direito de pessoas concebidas por doadores de sêmen. A organização já conseguiu rastrear cerca de 270 descendentes de Jonathan.

O total, no entanto, pode ser muito maior. Somente na Holanda, Jonathan fez doações em 11 das 12 clínicas que existem no país. Ele também fez doações em clínicas de outros países, como a Dinamarca, e doou também para bancos de sêmen internacionais por meio de fóruns na internet.

“Ele mesmo estima ter gerado 550 crianças em todo o mundo”, disse ao Fantástico Ties Van Der Meer, diretor do Instituto Donorkind.

Filhos parecidos

Um grupo de mães começou a desconfiar que havia algo errado há cerca de seis anos. Elas se conheceram em um site para mulheres que querem engravidar ou que já engravidaram de doadores, e perceberam que seus filhos têm fisionomias muito parecidas. A partir daí, descobriram que todas usaram o sêmen do mesmo doador. O caso foi parar nos jornais após as mães denunciarem Jonathan à associação de ginecologistas e obstetras da Holanda. Com a repercussão do caso, o número de mães que reconheceram Jonathan como o pai biológico de seus filhos aumentou ainda mais. Para Nataly e a esposa, uma das preocupações é com os efeitos psicológicos que o filho possa ter. "Como mães somos honestas com ele e conversamos sobre essa situação. Ele ainda está se adaptando ao fato de ter tantos irmãos", disse. O casal também se preocupa com a possibilidade de um dia o filho praticar um incesto acidental, ao se relacionar com uma irmã ou um irmão desconhecido. "Toda vida que meu filho sair para um encontro ele vai ter que pesquisar sobre o passado da pessoa, para ver se não tem o mesmo pai que ele", disse. Audiência adiada A audiência do processo movido na Holanda contra Jonathan já foi adiada várias vezes porque o youtuber, que atualmente está no Quênia, nunca se apresenta ao tribunal. A nova sessão está marcada para o próximo dia 13. Contactado pelo Fantástico, Jonathan apenas disse, por e-mail, que não "estava interessado" em dar declarações sobre o caso.