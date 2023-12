Governo resgata mais 29 brasileiros e parentes em Gaza, em terceira operação de repatriação

A terceira operação de repatriação de cidadãos em Gaza trouxe, em uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), 15 brasileiros e binacionais e 14 familiares palestinos, na manhã deste sábado (23). Os repatriados pousaram na Base Aérea de Brasília vindos do Aeroporto fo Cairo, no Egito, em partida na sexta (22).

Esta nova etapa da Operação Voltando em Paz trouxe 14 crianças, 11 mulheres e cinco homens - seriam sete, mas dois desistiram de embarcar. Um deles, um senhor de 73 anos, alegou razões médicas, enquanto o outro decidiu não viajar. O deslocamento de grupos da Palestina para o Brasil é o mais complexo do conflito entre Israel e Ramas.

A única fronteira de saída desses cidadãos do território em disputa é em Rafah, na divisa com o Egito, e o rol de beneficiados precisa ser autorizado por autoridades egipcias, palestinas e israelenses. Há, ainda, 23 pessoas aguardando autorização. A articulação é feita pelas embaixadas brasileiras em Tel Aviv e no Cairo, além da representação em Ramala.

Ao todo, 1555 pessoas foram resgatadas da guerra pelo governo brasileiro, em 12 voos de repatriação de brasileiros e parentes que estavam em Israel, em Gaza e na região da Cisjordânia, contando com este. A operação também trouxe 53 animais domésticos com o auxílio do Ministério da Agricultura. Os conflitos iniciaram em 7 de outubro e, desde estão, as autoridades locais tem se mobilizado para fazer essa ponte com o Oriente Médio.

Ajuda humanitária

Além das repatriações, o avião da FAB levou seis toneladas em equipamentos de ajuda humanitária para aquela região. São 150 purificadores de água portáteis e equipamentos com kit voltaico (painel solar, inversor veicular e controlador de carga), que vão auxiliar na autonomia de energia, já que esse serviço foi suspenso pelo governo israelense.

Esta quarta leva de doação humanitária brasileira foi entregue ao Crescente Vermelho Egípcio, que realiza esse transporte à áreas afetadas.

O governo brasileiro já enviou também kits de saúde com medicamentos e insumos e 1,5 tonelada de alimentos oferecidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), contendo arroz, açúcar, derivados do milho e leite.

A iniciativa é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), com apoio do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, da Receita Federal, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Rodoviária Federal, da Embaixada do Brasil no Cairo e do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS).