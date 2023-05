George Santos, deputado dos EUA, se declara inocente após ser preso por fraude

O deputado norte-americano George Santos, de origem brasileira, se declarou inocente à Justiça após ser preso por acusações de fraude nesta quarta-feira (10).

George, de 34 anos, pagou fiança de 500.000 dólares (cerca de R$ 2,4 milhões) e foi colocado em liberdade. Ele declarou inocência perante a juíza Anne Y. Shields, do tribunal de Central Islip, no estado de Nova York.

O parlamentar entregou o passaporte às autoridades e deve voltar ao tribunal no dia 30 de junho.

A promotoria fez 13 acusações contra ele: sete por fraude eletrônica, três por lavagem de dinheiro, uma por roubo de fundos públicos e duas por fazer declarações falsas perante a Câmara de Representantes do Congresso americano.

Ele é suspeito de recorrer à desonestidade e fraudes reiteradas para ser eleito ao Congresso norte-americano e enriquecer. As penas dos crimes podem chegar a 20 anos de prisão.

"Esta acusação pretende responsabilizar Santos por vários supostos esquemas fraudulentos e falsidades descaradas", declarou o promotor Breon Peace em uma nota.

Em sua segunda tentativa de chegar ao Congresso, George Santos conquistou uma cadeira em novembro de 2022. Ele é suspeito de mentir sobre sua educação, religião, experiência profissional, bens e salário.

Além disso, teria mentido também sobre sua história familiar: disse que era descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra.

Investigação legislativa

No início de março, uma comissão legislativa abriu uma investigação sobre George Santos, filho de imigrantes brasileiros. Ele começou a ser investigado depois que uma reportagem do New York Times revelou supostas mentiras.

Após a investigação vários detalhes de sua biografia desapareceram de artigos na internet, como a formatura no Baruch College e na Horace Mann School, um prestigiada escola particular de ensino médio no Bronx.

Nesta quarta, o senador republicano Mitt Romney pediu a renúncia imediata de George. "Tudo leva a crer que as coisas não vão bem para o Sr. Santos", disse o ex-candidato presidencial na Justiça.

Em entrevista concedida à televisão no início do ano, o congressista reconheceu que havia mentido em seu currículo. "Tenho sido um péssimo mentiroso", disse, mas alegou que "não se tratava de enganar as pessoas, mas ser aceito pelo partido".

Fraude em declaração de ganhos

Durante a campanha eleitoral para a Câmara dos Representantes, Santos apresentou uma declaração falsa que havia recebido um salário de 750 mil dólares (R$ 3,7 milhões, na cotação atual) da Devolder Organizaton LLC, uma entidade com sede na Flórida, da qual era o único beneficiário.

Segundo os documentos judiciais, a partir de setembro de 2022, Santos operou uma empresa de sociedade limitada, pela qual desviou aproximadamente "50.000 dólares [R$ 247.000, na cotação atual] dos doadores". O parlamentar gastou o montante para comprar roupas caras de grife, saldar dívidas e transferir dinheiro para seus sócios.

Durante a pandemia de Covid-19, ele também teria recebido de forma fraudulenta mais de 24.000 dólares (R$ 120 mil, na cotação atual) do seguro-desemprego.