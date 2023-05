Fenômeno na Rússia, influencer Hasbulla é preso por violação de trânsito no país

Hasbulla Magomedov, influenciador que faz sucesso entre fãs de UFC e MMMA, foi preso por violação de regras de trânsito na Rússia. Ele estava com amigos e gravou uma série de manobras perigosas em via pública na região de Daguestão. As informações foram publicadas pelo site de esportes Red Corner MMMA nesta terça-feira (9).

Ele e mais quatro pessoas foram detidas. Hasbulla afirmou que não dirigia no momento em que as imagens de câmeras flagraram as manobras perigosas.

O russo pagou fiança e já está em prisão domiciliar. Ele postou foto comemorando com uma tornozeleira eletrônica.

Na delegacia, o grupo justificou que realizou as manobras para celebrar o casamento de um amigo. Ele se desculpou nas redes sociais.

“Decidimos acelerar um pouco na curtição. Não vai acontecer de novo, pessoal, pedimos desculpas. Tivemos que responder por isso. Eu não estava dirigindo”, pontou.

O influenciador de 20 anos, que tem uma condição genética rara que o faz parecer uma criança, tem 8.6 milhões de seguidores no Instagram e viralixou ao compartilhar vídeos fingindo lutar com crianças.