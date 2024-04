Gêmeos siameses mais velhos do mundo morrem aos 62 anos

Lori e George Schappell, detentores do título de gêmeos siameses mais velhos do mundo de acordo com o Guinness World Records, morreram aos 62 anos e 202 dias, em 7 de abril, no Hospital da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A causa da morte, porém, não foi divulgada, segundo o USA Today.

Lori e George (nascido Dori) vieram ao mundo em 18 de setembro de 1961 e tinham crânios parcialmente fundidos. Partilhavam vasos sanguíneos vitais e 30% dos seus cérebros. Lori conseguia andar, mas o irmão tinha espinha bífida e, por isso, sentava-se numa espécie de cadeira de rodas que a irmã empurrava. Apesar de estarem unidos pela cabeça, de acordo com o Guinness World Records, diferiam em muitos aspectos.

Veja também

Em 2007, tornaram-se os primeiros siameses do mesmo sexo a identificarem-se com gêneros diferentes, quando George começou a se apresentar como homem. Ele tinha uma carreira como cantor country, enquanto Lori era uma premiada jogadora de boliche. Os irmãos viviam de forma independente num apartamento na Pensilvânia e cada um tinha o seu quarto, alternando as noites passadas em cada um.

Segundo o Guinness, praticavam, alternadamente, os seus passatempos e também tomavam banho separados, usando a cortina do chuveiro como barreira. No entanto, não imaginavam a vida um sem o outro. "Se nos separaríamos? Absolutamente não. A minha teoria é: por que consertar o que não está estragado?", disse George, num documentário em 1997.