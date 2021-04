França suspende todos os voos com o Brasil por tempo indeterminado

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, informou, nesta terça-feira (13), ao Parlamento da França que o país suspenderá todos os voos para o Brasil por tempo indeterminado.

"Tomamos conhecimento que a situação está piorando e decidimos suspender todos os voos entre a França e o Brasil até segunda ordem", pontuou Castex.

A decisão vai ao encontro dos pedidos de vários importantes médicos franceses. Eles estavam solicitando havia dias que o governo do país suspendesse todo o tráfego áereo com o Brasil.

O ministro da Saúde da França, Olivier Verán, disse, há um mês, que cerca de 6% dos casos de Covid-19 no país eram de variantes mais contagiosas do coronavírus, as quais são oriundas do Brasil e da África do Sul.

Covid-19 na França

Informações da AFP indicam que a França tem mais de 99 mil mortos e quase 6 mil pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O país europeu ainda sofre com a terceira onda do novo coronavírus e os indicadores não mostram melhora, o que deixou um relaxamento das restrições em aberto pelas autoridades.