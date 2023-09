Fisiculturista premiado Neil Currey morre aos 34 anos

O fisiculturista britânico Neil Currey, ex-competidor do Mr. Olympia, morreu aos 34 anos na última segunda-feira (11). O antigo treinador dele, Milos Sarcev, compartilhou a notícia em suas redes sociais.

Neil foi encontrado morto em sua casa pela manhã. Ainda não há informações sobre a causa do falecimento. Segundo o The New York Post, Sarcev teria afirmado que o atleta tirou a própria vida na publicação, mas retirou a informação em seguida.

O treinador lamentou a perda 'dilacerante'. "Estou sem palavras e cheio de dor e tristeza. Minhas sinceras condolências à sua família, amigos e entes queridos. Descanse em paz, Neil, e Deus abençoe sua alma", disse.

O atleta se qualificou para a edição de 2022 do Mr. Olympia, considerada a competição mais importante do fisiculturismo, e terminou em 16º lugar. Ele também já participou de competiões no Japão, Kuait e pela Europa.

Diversos colegas manifestaram tristeza pela perda. "Sua ética não se comparava com a de ninguém e ele tinha muito potencial", escreveu o canadense Foaud Abiad.

Nos últimos meses, Neil compartilhou a preparação para novas competições e resultados de alunos supervisionados por ele. O atleta faleceu seis anos após a estreia como bodybuilder.