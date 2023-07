Fisiculturista morre afogado durante pescaria em lago de 90 cm de profundidade

O campeão nacional de fisiculturismo da Romênia, George Catalin Stefanescu, foi encontrado morto na vila de Lazuri, após uma pescaria. O lago onde o homem foi achado no último domingo (9) tem profundidade de cerca de 90 centímetros. A Polícia investiga as circunstâncias da morte.

As informações são do jornal britânico The Sun. Stefanescu estava pescando no lago com um amigo, que saiu do local por um momento. Ao retornar, ele encontrou o fisiculturista inconsciente na água.

Uma ambulância foi ao local, mas Stefanescu não resistiu. Uma das linhas de investigação é que o atleta teve um mal súbito e se afogou. A hipótese de que ele teria sido assassinado também é investigada. O caso está a cargo da Polícia de Dambovita.

"A Polícia foi notificada pelo administrador do lago sobre uma morte no local. As investigações estão em andamento para estabelecer com precisão todas as circunstâncias do ocorrido", informou a corporação em comunicado.

Quem era o fisiculturista

Stefanescu, tinha 30 anos, era campeão do torneio de Balkan, em 2020. Ele representava a Romênia na categoria de Clássica acima de 180 cm de Fisiculturismo.

Ele estava trabalhando como personal trainer. Stefanescu deixa uma esposa e uma filha.