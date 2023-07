Homem que entrou em freezer para se esconder da polícia é encontrado morto nos EUA

O estadunidense Brandon Lee Buschman foi encontrado morto no dia 26 de junho após usar um freezer para se esconder da polícia e não conseguir sair. O caso aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos.

Conforme o Yahoo News, o homem ficou preso apesar de ter entrado por contra própria para fugir de agentes policiais. O freezer estava em uma casa desocupada desde fevereiro deste ano, e era de um modelo antigo que travava do lado de fora e ao ser fechado, não é capaz de ser aberto por dentro.

"As pessoas revelaram que Buschman foi visto pela última vez fugindo devido a uma possível presença policial perto da residência", disse o chefe de polícia de Gilbert, Ty Techar. Não há outra suspeita do que pode ter ocorrido com ele.

Brandon tinha um mandado de prisão pendente contra ele. O corpo do estadunidense não registrou evidências de trauma ou lesão.

As investigações buscam "reduzir a linha do tempo em relação à última vez que Buschman foi visto vivo".