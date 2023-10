Familiares de brasileiro morrem em bombardeio na Faixa de Gaza: 'prédio inteiro foi destruído'

Familiares de um brasileiro, que aguarda para ser retirado do território palestino, morreram em um bombardeio na Faixa de Gaza, informou a Embaixada do Brasil na Palestina nesta sexta-feira (20). Hasan Rabee vive no Brasil e visitava os parentes na cidade de Gaza quando foi surpreendido pelo início do conflito entre Israel e Hamas.

O cidadão integra o grupo de nacionais levado pela embaixada para casas no sul do território palestino. Segundo ele, um primo dele e a esposa, além dos filhos e netos do parente, foram atingidos por um ataque aéreo que caiu sobre o prédio onde viviam, no norte da região.

Veja também

As mortes foram confirmadas pela Embaixada brasileira ao portal g1. O representante do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, declarou que os parentes de Hasan Rabee não tinham cidadania brasileira.

Teve um bombardeio perto da casa deles, e o prédio inteiro foi destruído. Era um cidadão do bem, trabalhador, não tem nada a ver com isso. Não sei nem quantas crianças têm de morrer para parar essa guerra e os ataques contra civis aqui na Faixa de Gaza", relatou o nacional à GloboNews.

Ainda conforme o Hasan, cerca de 60 pessoas, no total, faleceram no ataque. Autoridades palestinas não confirmaram o número, mas divulgaram que 352 indivíduos morreram na Faixa de Gaza entre quinta-feira (19) e esta sexta-feira. A quantidade de mortos no território palestino, desde o início da guerra, é de 4.137 até esta manhã.

Hasan Rabee integra o grupo de brasileiros que aguarda pela abertura da fronteira entre a cidade palestina de Khan Younes e o Egito, no sul da Faixa de Gaza. Outra parte dos nacionais está em Rafah, cidade fronteiriça onde ficam os postos de controle egípcios.