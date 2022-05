Família da cantora Elaine Martins sofre grave acidente nos Estados Unidos

A família da cantora gospel Elaine Martins, 40, se envolveu em um grave acidente de carro em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo (22). Estavam no carro o marido dela, Oséias Chagas, e os dois filhos, Joabe e Josué.

O grupo trafegava em uma avenida movimentada da cidade norte-americana quando um carro sem controle invadiu a pista e bateu no veículo da família de Eliane e em outros dois. A cantora divulgou informações do acidente nas redes sociais.

"Eu conheço a fúria do inimigo, mas não tenho absolutamente nenhuma dúvida, de que o MEU Deus é MAIOR e fará tudo no tempo certo!!!", publicou a cantora nesta segunda-feira (23).

Viagem de família

Elaine não estava no carro no momento, mas ligou em chamada de vídeo para os filhos assim que soube. A família está nos EUA há duas semanas. Na bio da artista no Twitter, ela indica que está se dividindo entre Brasil e EUA.

O marido de Elaine, Oséias, gravou o estado do veículo após o acidente. Ninguém teve ferimentos graves, apesar do forte impacto da batida, segundo o Portal do Trono.

