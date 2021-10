Explosão em laboratório de universidade deixa mortos e feridos na China

Duas pessoas ficaram mortas e outra nove feridas, após um laboratório da Universidade de Nanjing, na China, ser atingido por uma explosão, por volta das 16h (horário local, 5h em Brasília) deste domingo (24).

Segundo autoridades locais, o incidente ocorreu no departamento de aeronáutica e astronáutica da instituição. O laboratório atingido não foi identificado, mas a universidade disse que o mesmo pertencia à Faculdade de Tecnologia e Ciência dos Materiais. As informações são do G1.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo de um dos prédios da universidade.

Huge explosion in a laboratory of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China. pic.twitter.com/FIqYUsq0gw — G219_Lost (@in20im) October 24, 2021

"As causas da explosão estão sob investigação e os resgates foram concluídos", informou o serviço de emergência da província de Jiangsu, em nota.

Laboratórios-chave

De acordo com o jornal de Hong Kong "South China Morning Post", a Universidade de Nanjing controla cinco laboratórios-chave na província, sendo um deles, especializado em equipamentos nucleares.

Em 2018, três estudantes morreram em uma explosão, enquanto faziam experimentos em um laboratório da universidade Beijing Jiaotong, em Pequim.

