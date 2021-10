Terremoto de 6,5 graus atinge o nordeste de Taiwan; vídeo

Um terremoto de 6,5 graus de magnitude foi registrado neste domingo (24) na região nordeste de Taiwan, segundo a agência de meteorologia.

As autoridades anunciaram que uma mulher ficou ferida, mas o fenômeno não provocou danos materiais importantes.

Earthquake earlier today in Yilan, #Taiwan that was also felt in New Taipei. Our @AqaraSmarthouse G3 caught some of the excitement… #HomeKit pic.twitter.com/TuktS0RqoS