Explorador americano tem hemorragia durante passeio em caverna e é resgatado após nove dias

O explorador norte-americano Mark Dickey, que passou mal em uma caverna profunda no sul da Turquia, foi resgatado nesta segunda-feira (11), anunciou a federação de espeleologia do país. A operação, iniciada na última terça-feira (5), foi classificada como 'um dos maiores resgates em cavernas do mundo'.

“Mark Dickey está fora”, disse o órgão. “A operação de resgate foi concluída com sucesso”, acrescentou.

O homem, de 40 anos, sofreu uma hemorragia abdominal enquanto explorava o sistema de cavernas de Morca, no sul da Turquia, juntamente com uma equipe internacional. A gruta, a terceira mais profunda da Turquia, chega a quase 1.300 metros no subsolo em seu ponto mais baixo.

Em um vídeo, Dickey agradeceu ao governo turco pela ajuda e afirmou que a sua “reação rápida salvou a sua vida”.

Mais de 150 socorristas trabalharam para realizar o resgate. Segundo a Federação de Espeleologia turca, Mark sofreu hemorragia interna gastrointestinal e recebeu uma infusão de sangue entregue por socorristas e médicos.

O espeleologista adoeceu no domingo, a 1.120 metros, quando acompanhava uma equipe internacional de 13 exploradores. Ele foi então levado para um acampamento base a 1.040 abaixo do solo.

Várias equipes se reuniram em uma operação para resgatar Dickey, mas as condições inóspitas da caverna dificultaram a movimentação, e o salvamento levou dias. Passagens estreitas foram alargadas para acomodar uma maca durante o resgate.

Segundo a Presidência de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (Afad), pontos de acampamento foram instalados ao longo do caminho para que Dickey e as equipes de resgate pudessem descansar.

A operação de resgate, iniciada na última terça-feira (5), foi classificada como 'um dos maiores resgates em cavernas do mundo'. A caverna Morca é a terceira mais profunda da Turquia, com uma profundidade máxima de 1.276 metros.