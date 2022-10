Estudantes são baleados durante tiroteio em escola nos Estados Unidos

Pelo menos três estudantes foram baleados, nesta segunda-feira (24), em um colégio no estado de Missouri, nos Estados Unidos, conforme informações da polícia local. O suspeito de ser o atirador está sob custódia das autoridades.

O ataque aconteceu na Escola Central de Artes Visuais e Cênicas, um centro de Ensino Médio localizado na cidade de Saint Louis. Conforme a imprensa local, a Polícia cita que seis pessoas foram levadas para uma unidade hospitalar. Entre o grupo estaria o autor dos disparos e as vítimas. Além dos tiros, as pessoas ainda teriam se ferido com estilhaços.

O restante do corpo estudantil foi retirado do colégio e a prefeitura local recomendou que os moradores evitem a área próxima à escola. Pais e responsáveis pelos alunos foram convocados para buscarem os filhos na instituição de ensino.

A identidade do suspeito ainda não foi divulgada. Até a publicação deste material, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

