Estados Unidos aprovam primeira vacina contra chikungunya

Nesta quinta-feira (9), os Estados Unidos aprovaram a primeira vacina contra a chikungunya. O anúncio foi feito pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, a FDA.

A vacina pertence ao grupo Valneva e será comercializada com o nome Ixchiq. A imunização é autorizada para pessoas a partir de 18 anos que estão mais expostas ao vírus.

APLICAÇÃO E EFICÁCIA DA IXCHIQ

A Ixchiq é administrada em dose única através de injeção no músculo. Ela contém uma versão viva e enfraquecida do vírus chikungunya e pode causar sintomas semelhantes aos da doença.

A segurança do Ixchiq foi avaliada em dois estudos clínicos realizados na América do Norte. Cerca de 3.500 participantes com 18 anos ou mais receberam o imunizante e 1000 participantes receberam um placebo.

Alguns dos efeitos colaterais relatados com mais frequência foram:

Dor de cabeça;

Fadiga;

Dores musculares;

Dores nas articulações;

Febre;

Náusea;

Sensibilidade no local da injeção.

A FDA também relatou que cerca de 1,6% dos que receberam a Ixchiq tiveram reações adversas graves semelhantes à chikungunya que impediram a atividade diária e/ou exigiram intervenção médica.

Duas pessoas com reações adversas graves semelhantes à chikungunya foram hospitalizadas. Alguns receptores tiveram reações adversas que duraram pelo menos 30 dias.

A FDA exigiu que a empresa conduza um estudo pós-comercialização para avaliar o risco de reações adversas graves semelhantes à chikungunya após a administração do imunizante.