Espião russo que fingiu ser de Goiás é libertado em troca de prisioneiros dos EUA; entenda

Mikhail Mikushin, apontado como um espião russo que se passava por um professor nascido em Goiás chamado José Assis Gianmaria, foi um dos prisioneiros libertados após um acordo entre a Rússia e países ocidentais, nessa quinta-feira (1°).

O homem se apresentava como um acadêmico brasileiro que teria nascido no município de Padre Bernardo, em Goiás. Ele tinha, inclusive, uma falsa certidão de nascimento, conforme a BBC Brasil.

O ‘falso goiano’ trabalhava em uma universidade na Noruega, onde foi descoberto e preso em 2022. Antes, ele havia se infiltrado numa instituição de ensino do Canadá e estudava assuntos ligados à segurança e bases militares.

Espiões soltos

A troca de prisioneiros libertou um total de 24 pessoas, no que foi a maior ação do tipo com presos espiões desde o fim da Guerra Fria. As negociações foram facilitadas pela Turquia.

16 dos presos foram libertados e voltaram aos EUA e países da Europa. Por outro lado, oito russos, incluindo Mikhail, foram soltos de prisões dos EUA, Noruega, Alemanha, Polônia e Eslovênia. A troca foi efetiva na quinta-feira (31).