Donald Trump é indiciado por juri de NY em episódio envolvendo ex-atriz pornô

Um grande júri de um tribunal de Nova York votou, nesta quinta-feira (30), para indiciar criminalmente Donald Trump após o ex-presidente dos Estados Unidos comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. O pagamento da quantia ocorreu antes das eleições presidenciais de 2016.

O escândalo foi revelado em 2018, quando se tornou público que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, pagou US$ 130 mil à atriz por um acordo de confidencialidade sobre o caso extraconjugal.

Trump, que aspira concorrer novamente à Casa Branca em 2024, provavelmente será indiciado nos próximos dias pelo tribunal estadual de Nova York por esse pagamento, de acordo com relatórios do The New York Times e da CNN.

Conforme a lei dos EUA, um acordo desse tipo não é ilegal, mas o reembolso de Cohen feito por Trump foi registrado como parte dos honorários do advogado, algo que pode ser configurado como crime de falsificação de registros comerciais.

Quem é Stormy Daniels?

Ex-atriz e diretora de 44 anos, Stormy Daniels é o nome artístico de Stephanie Clifford. Conhecida pela participação em filmes destinados ao público adulto, ela ficou ainda mais famosa quando revelou ter recebido quantia do advogado de Trump pelo próprio silêncio.

A primeira vez que falou sobre o caso foi em 2011, antes do escândalo sobre o pagamento. Na época, ela concedeu entrevista à 'In Touch Weekly', que não foi publicada após ameaças do ex-advogado de Trump.