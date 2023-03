Quem é Stormy Daniels, a ex-atriz pornô que pode levar Trump à prisão

A ex-atriz pornô Stormy Daniels, conhecida nos Estados Unidos como estrela de filmes para público adulto, virou assunto novamente devido à suposta relação que ela teria tido com Donald Trump em 2006. O breve affair pode resultar no indiciamento do ex-presidente norte-americano, o que ocorreria pela primeira vez na história do país.

O escândalo foi revelado em 2018, quando se tornou público que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, pagou US$ 130 mil à atriz por um acordo de confidencialidade sobre o caso extraconjugal.

Conforme a lei dos EUA, um acordo desse tipo não é ilegal, mas o reembolso de Cohen feito por Trump foi registrado como parte dos honorários do advogado, algo que pode ser configurado como crime de falsificação de registros comerciais.

Quem é Stormy Daniels?

Ex-atriz e diretora de 44 anos, Stormy Daniels é o nome artístico de Stephanie Clifford. Conhecida pela participação em filmes destinados ao público adulto, ela ficou ainda mais famosa quando revelou ter recebido quantia do advogado de Trump pelo próprio silêncio.

A primeira vez que falou sobre o caso foi em 2011, antes do escândalo sobre o pagamento. Na época, ela concedeu entrevista à 'In Touch Weekly', que não foi publicada após ameaças do ex-advogado de Trump.

No livro autobiográfico 'Full Disclosure', ela deu detalhes sobre a relação sexual com Trump e disse que o caso ocorreu em Lake Tahoe, na Califórnia. Na ocasião, ele não estava acompanhado da ex-primeira dama, Melania.

Na entrevista, que só iria ao ar em 2018, Daniels revelou que, de início, Donald Trump não pareceu preocupado com o affair. Com a revelação do escândalo, no entanto, ela chegou a ser ameaçada por um homem desconhecido na rua, portanto, resolveu aceitar a quantia oferecida pelo ex-advogado.

Com a repercussão do assunto, Daniels entrou com ação para invalidar o acordo de confidencialidade, com a alegação de que o ex-presidente nunca assinou documento. Segundo ela, assim, o documento não teria validade jurídica.

Crítica do ex-presidente, a ex-atriz segue colaborando com as investigações do promotor do Distrito de Manhattan.