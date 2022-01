Dia da Memória do Holocausto: conheça 5 filmes para entender o significado da data

O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto é celebrado no dia 27 de janeiro, conforme Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 2005.

A celebração da data escolhida marca a libertação dos prisioneiros do maior campo de extermínio nazista, Auschwitz. Por meio dessa iniciativa, é pedido que sejam realizadas ações para educar as novas gerações sobre a história do Holocausto, atuando contra o racismo, o preconceito, o antissemitismo e a intolerância.

Há 76 anos, divisões do Exército Vermelho, da então União Soviética, libertaram alguns dos últimos presos desse campo de concentração.

Pelo menos um milhão de pessoas foram mortas nas câmaras de gás e crematórios de Auschwitz. No total, estima-se que o regime nazista assassinou cerca de 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, durante a Segunda Guerra Mundial.

"O antissemitismo é a forma mais antiga, mais persistente e enraizada de racismo e perseguição religiosa no mundo", diz António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, sobre as consequências do Holocausto, massacre liderado por Adolf Hitler.

De acordo com informações da ONU News, o chefe da ONU ainda destaca que a data deste ano é observada no contexto de um "aumento alarmante de antissemitismo". Ele também considera que o mundo assiste à “proliferação de grupos neonazistas”, a “tentativas de reescrever a história e de distorcer os fatos do Holocausto” e alerta que a “intolerância se espalha à velocidade da luz pela Internet".

Alguns filmes retratam a perseguição aos judeus, que viviam em condições de vida deploráveis, escravizados até a morte nos campos de concentração ou em constante fuga.

Para celebrar o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, conheça obras cinematográficas que abordam o período.

5 filmes para entender o Holocausto

1. O Diário de Anne Frank (1959)

Legenda: Arnold van den Bergh, um judeu de Amsterdã, é suspeito de revelar o esconderijo de Anne Frank e sua família para os nazistas Foto: reprodução

O drama de George Stevens é baseado em fatos, com informações vindas do diário que Anne Frank escreveu durante o período que ficou escondida no sótão de uma loja, junto com sua família.

A jovem judia passou dois anos escondida e morreu aos 15 anos em um campo de concentração nazista, em 1945.

2. O Menino do Pijama Listrado (2008)

Legenda: O Menino do Pijama Listrado Foto: Reprodução

O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de amizade de uma criança ariana e outra de ascendência judia. Shmuel vive no campo de concentração em que o pai de Bruno, seu amigo, trabalha. Os dois passam por dificuldades no campo de concetração e descobrem que são de etnias "inimigas".

3. A Vida é Bela (1997)

Legenda: Filme "A Vida é Bela" Foto: Reprodução

"A Vida é Bela" tem direção de Roberto Benigni e venceu três Oscars em 1999. A trama se passa na Itália, onde Guido, personagem principal, é levado a um campo de concentração junto com seu filho. Misturando comédia e drama, e querendo poupar a criança do sofrimento, Guido faz com que o menino acredite que eles estão em um jogo.

4. O Pianista (2002)

Legenda: Filme "O Pianista" Foto: Reprodução

O filme conta a história do pianista judeu-polonês Wladyslaw Szpilman, que escapa da morte por diversas vezes durante a invasão da Polônia pelos nazistas em 1939. Em busca de alimentos e proteção, Szpilman passa a se esconder em prédios abandonados e casas de amigos não-judeus até a derrota da Alemanha na Segunda Guerra.

A trama foi indicada a sete categorias do Oscar, vencendo as de Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado.

5. Olga (2004)

Legenda: Filme "Olga" Foto: Reprodução

Baseado em fatos, o filme brasileiro é estrelado por Camila Morgado, Caco Ciocler, Osmar Prado e Fernanda Montenegro e tem direção de Jayme Monjardim. O longa-metragem narra a biografia de Olga Benário Prestes, uma militante alemã que é deportada para Alemanha durante o governo Vargas.

Olga é enviada para um campo de concentração, onde dá à luz a sua filha, fruto do relacionamento com o líder comunista Luís Carlos Prestes. O filme retrata os anos de sofrimento da família.

