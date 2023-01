Colisão de helicópteros na Austrália deixa pelo menos quatro mortos; veja vídeo

Quatro pessoas morreram após dois helicópteros se chocarem, próximo ao parque temático Sea World, em Main Beach, no estado de Queensland, nesta segunda-feira (2). Além das vítimas, outros três passageiros acabaram gravemente feridos.

De acordo com Gary Worrell, inspetor interino da polícia estadual, a colisão aconteceu quando um dos helicópteros, aparentemente, decolou ao mesmo tempo em que o outro pousava.

Apesar de um dos transportes ter conseguido pousar em um banco de areia sem sofrer grandes danos, o desfecho foi diferente para a outra aeronave: seus destroços se espalharam por uma área de difícil acesso, segundo a polícia.

Resgate

Perto do local no momento do incidente, banhistas uniram-se às equipes de resgate para auxiliar nos procedimentos de resgate e primeiros socorros. A equipe do Sea World também agiu rapidamente, fechando as áreas mais próximas do ocorrido, de acordo com uma testemunha ouvida pela rádio australiana 3AW.

Annastacia Palaszczuk, Premier de Queensland, afirmou que o acidente foi uma “tragédia impensável”. Já o comissário-chefe do Australian Transport Safety Bureau, Angus Mitchell, declarou que uma investigação sobre a causa do acidente está em andamento.

Conhecida pelas atrativas praias, a região de Gold Coast, onde está localizada Main Beach, é mais movimentada em janeiro, época em que o verão atinge seu auge na Austrália.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo