Taxista brasileiro é assassinado em Portugal

Um taxista brasileiro foi morto a facadas em Sintra, na região metropolitana de Lisboa, em Portugal, na madrugada dessa quinta-feira (29). Edmilson Cândido de Matos, 42, era natural de Itanhém, no sul da Bahia, e morava em Portugal havia mais de 15 anos.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o corpo de Edmilson foi encontrado com diversas perfurações e caído ao lado do carro que dirigia. O veículo, da marca Mercedes, estava atravessado no meio de uma estrada, com a porta aberta e as luzes e o motor ligados.

O crime teria ocorrido por volta de 2h da manhã de quinta, após Edmilson receber, através do serviço de rádio-táxi em que trabalhava, uma chamada para uma corrida. Ele teria realizado uma parada em Cascais, também na grande Lisboa, para o embarque de um passageiro.

Autoridades policiais constataram a morte do brasileiro ainda no local.

Suspeito é detido

Ainda conforme a publicação, a polícia investiga o caso e deteve um suspeito em flagrante, um homem estrangeiro de 29 anos com histórico de violência e consumo de drogas.

Em nota, a Polícia Judiciária afirmou que o suspeito foi preso por "fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado com uso de arma branca, roubo agravado e detenção e uso de arma proibida".

Segundo a corporação, o serviço de táxi foi solicitado pelo suspeito "já com a clara intenção de subtrair todo o dinheiro e objetos de valor que a vítima pudesse ter em sua posse".

"O suspeito deu indicação ao motorista para o transportar para um determinado local, que sabia ser isolado, onde tinha intenção de cometer o crime. Transportava consigo uma arma branca, com a qual acabou por agredir, mortalmente, a vítima, deixando-a no local, sem qualquer possibilidade de assistência, por terceiros", informou a polícia.

O assassinato do imigrante brasileiro tem ganhado repercussão entre a comunidade brasileira no país. Conhecido como Edi, ele possuía mais de 16 mil seguidores no Tiktok, onde publicava vídeos a bordo de seu táxi.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo