Chuva que provocou inundações em Nova York é o 'novo normal', diz governadora

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que a tempestade intensa que ocasionou enchentes em Nova York são reflexos da crise climática e anunciam um "novo normal'. As informações são da agência Reuters e do jornal New York Times.

“Eu quero enfatizar o quão série foi esse acontecimento. Sabemos que isso é resultado das mudanças climáticas. Infelizmente, isso é o que temos que esperar como um novo normal", lamentou.

A governadora disse dialogar com a Casa Branca e e o líder de maioria no Senado, Chuck Shumer, para articular apoio para uma declaração federal de emergência se houver necessidade.

Na última sexta (29), as fortes chuvas inundaram estradas em Nova York, paralisaram parcialmente metrôs e aeroportos e causaram vários pontos de alagamento ao longo do estado norte-americano. A governadora precisou decretar "estado de emergência".